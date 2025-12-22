Россиянка чуть не умерла из-за лопнувшей кисты после бурной ночи

Жительница Новосибирска упала в обморок на следующий день после бурного секса. Оказалось, что у нее произошел разрыв кисты в яичнике, сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, после полового акта у девушки возникли сильные боли, свело мышцы тазового дна, появилась тошнота. Несмотря на эти симптомы, сибирячка не стала обращаться к врачу, а выпила обезболивающее и приняла горячую ванну.

На следующее утро у девушки усилилась боль внизу живота, она потеряла сознание и разбила затылок. Пострадавшей вызвали скорую, ее экстренно госпитализировали и провели операцию. Врачи выяснили, что у пациентки произошел разрыв кисты в яичнике, из-за чего она потеряла 0,6 литра крови.

Сама девушка рассказала, что причиной стали «отличный секс», овуляция и тяжелый перелет. Сейчас она продолжает лечиться и восстанавливаться после операции.

