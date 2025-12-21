Советник главы HeadHunter впал в кому после липосакции

«112»: советник директора HeadHunter впал в кому после пластической операции

Операция по удалению жира с живота в одной из частных клиник Москвы резко ухудшила состояние советника генерального директора сервиса по подбору персонала HeadHunter Виталия Терентьева. Как сообщил Telegram-канал «112» , мужчина впал в кому.

По данным авторов, операцию по липосакции Терентьеву провели в минувшую субботу, 20 декабря. После окончания процедуры у него начались осложнения, остановилось дыхание.

Врачи провели реанимационные мероприятия и вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала находившегося без сознания Терентьева.

Советника генерального директора HeadHunter доставили в больницу, где поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание он не пришел. Официального подтверждения этой информации нет.

В начале декабря прокуратура Москвы начала проверку одной из частных клиник после внезапной смерти перенесшей операцию пациентки. Женщина скончалась на следующий день после хирургического вмешательства. Для установления точных причин ее гибели назначили судебно-медицинскую экспертизу.