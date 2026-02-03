Мужчина во Владивостоке умер от анафилактического шока при пересадке волос

Молодой мужчина скончался от анафилактического шока при пересадке волос в одной из лучших клиник Владивостока. Об этом рассказал брат погибшего Евгений в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам Евгения, его 31-летний брат Андрей месяц готовился к операции, сдавал анализы. Мужчина пошел на эту процедуру вопреки уговорам жены.

«Врач сделал ему обезболивающий укол — местную анестезию. И сразу после первого укола он просто умер», — рассказал на передаче Евгений.

Присутствующая на программе врач-дерматовенеролог Амина Пирманова заявила, что это был анафилактический шок, а в клинике не было средств, которые помогли бы справиться с резкой аллергической реакцией. Врач отметила, что это очень редкое явление и врачи просто не имели достаточных навыков оказания первой помощи при анафилактическом шоке.

При этом Евгений отметил, в клинике присутствовал реаниматолог, но он не смог откачать Андрея. Скорая помощь прибыла через пять минут, но медики смогли только констатировать смерть мужчины. Вскрытие выявило сердечную недостаточность. Семья ожидает результатов экспертизы. У Андрея осталась трехлетняя дочь.