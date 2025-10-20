Россиянину удалили гигантскую опухоль в головном мозге

Жителю Москвы удалили опухоль размером с кулак в головном мозге

Жителю Москвы прооперировали гигантскую опухоль в головном мозге размером с кулак. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». .

По информации источника, москвич обратился в больницу с жалобой на постоянную головную боль. Исследование врачей выявило менингиому в мозге. Из-за ее обильного кровоснабжения и размеров операцию пришлось проводить в два этапа.

Сначала хирурги провели эмболизацию сосудов головного мозга, чтобы не допустить кровотечения. Затем пациенту радикально удалили опухоль во время открытой нейрохирургической операции, отметили в отделении нейрохирургии НИИ Склифосовского.

После завершения процедуры мужчина почувствовал облегчение, на следующий день он уже передвигался самостоятельно.

