Женщину с опухолью матки размером 35 см спасли в больнице в Ногинске

Женщина в возрасте 44 лет поступила в больницу в Ногинске с жалобами на боль в животе и кровотечение. Врачи выявили у нее опухоль матки размером 35 сантиметров и весом более трех килограммов.

Новообразование соответствовало 30 неделям беременности. Женщина долгое время не обращалась за помощью, несмотря на увеличение объема живота. По словам заведующей гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольги Шафрастовой, пациентке была необходима операция с открытым доступом.

«Мы выполнили срединную лапаротомию, то есть вмешательство открытым доступом, и тотальную гистерэктомию — удаление матки. Новообразование было успешно удалено и после направлено на гистологическое исследование. Отмечу, что операции по удалению гигантских опухолей брюшной полости всегда очень сложные, они непредсказуемы, требуют высокой квалификации хирургов, потому что сопряжены с высоким риском кровотечения», — сказала она.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. По результатам гистологического исследования ей назначат лечение.

Медики напомнили, что женщинам следует регулярно посещать гинеколога даже при отсутствии жалоб и патологий. Выявленные на ранней стадии заболевания намного эффективней поддаются лечению.