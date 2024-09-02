Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Минздрав: в Волгограде мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Фото: РИА «Новости»

Жителя Саратовской области в Волгограде ударило током в 27 тысяч вольт во время работ на стройке. Мужчина чудом выжил, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Во время выгрузки металлических конструкций 40-летнего россиянина ударило электрическим током. С многочисленными ожогами пострадавшего в тяжелом состоянии срочно доставили в больницу, там у пациента диагностировали электротравму в виде так называемой «мертвой петли».

«Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью», — уточнили в Минздраве.

Мужчина получил не только электроожоги нижних конечностей, но и поражение сердца, почек, легких, печени. Всеми силами врачи боролись за жизнь пациента. Больше месяца мужчина провел в больнице, ему сделали несколько сложных операций

Сейчас пострадавшему ничего не угрожает, его выписали. Сам мужчина сохраняет оптимизм и собирается вернуться к работе.

Российским медикам нередко приходится проводить сложнейшие операции. Ранее врачи в Балашихе спасли 74-летнюю пациентку с опухолью слюнной железы. Такое злокачественное новообразование — одно из редких. До этого в Мытищах хирурги экстренно прооперировали женщину с разрывом  опухоли в почке. Пациентка потеряла около литра крови.

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