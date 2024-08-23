Пожилую пациентку с опухолью слюнной железы спасли в Балашихе

В Московский областной онкологический диспансер в Балашихе поступила 74-летняя пациентка. У нее обнаружили рак левой околоушной слюнной железы. Женщину успешно прооперировали.

Злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко. Онкохирурги провели пациентке сложную операцию по удалению опухоли, чтобы не повредить работу мимических мышц.

«Мы удалили пациентке огромную опухоль, тем самым вернули ее к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки в настоящий момент нет», — отметил заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8 Андрей Константинович Голубцов.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напомнили, что симптомами этого вида рака являются уплотнение или отек во рту, асимметрия и онемение лица, затруднение при глотании. При таких проблемах необходимо обратиться к врачу.

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