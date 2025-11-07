Россиянин 14 лет жил с наконечником от ручки в бронхах

Врачи во Владимире спасли мужчину, который 14 лет назад вдохнул наконечник от шариковой ручки и забыл об этом. Об этом сообщила пресс-служба горбольницы № 5.

Пациент долго и безуспешно лечился от пневмонии. При сканировании врачи нашли у него в бронхах инородный предмет и назначили операцию.

Этим предметом оказался наконечник от ручки. Мужчина проглотил его еще 14 лет назад, будучи ребенком, и забыл, потому что он не мешал дышать.

Врач-эндоскопист Андрей Еремин достал наконечник. Теперь больной пройдет консервативное лечение в пульмонологическом отделении.

