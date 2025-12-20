Россиянам объяснили опасность гонконгского гриппа

Гонконгский грипп превратился в сезонное заболевание, которое для вакцинированных не опасно. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Юлия Минакова.

«Штамм A (H3N2) входит в состав вакцин, которые разработали и используют для сезонной вакцинации против гриппа в период 2025–2026 годов», — сказала она.

Минакова добавила, что штамм входит в трехвалентную вакцину, которой вакцинируют как детей и взрослых, так и беременных. По ее словам, в последние годы среди привитых не фиксировали летальных исходов или случаев осложнения после заболевания гонконгским гриппом.

При этом специалист предупредила об опасности для тех, кто столкнулся с этим штаммом впервые. Среди них беременные женщины, дети до двух лет, люди с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.