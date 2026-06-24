Россияне рассказали, каким технологиям доверяют свое здоровье

Более половины россиян записываются в клиники через интернет или приложения, а почти половина использует умные часы и фитнес-браслеты. К такому выводу пришли аналитики «Одноклассников» и «Наука Mail», проведя совместное исследование.

Чаще всего технологии помогают контролировать физическую активность (49%), оперативно записываться к врачу (46%) и отслеживать ключевые показатели организма (42%).

Самой перспективной технологией будущего в сфере здравоохранения 48% опрошенных назвали внедрение искусственного интеллекта в медицину. Однако довериться ему пока готовы всего 19%. Опрошенные считают, что пока ИИ не готов полностью заменить живого врача и может быть ему только инструментом помощи.

Забота о здоровье все больше становится повседневной рутиной. Чаще всего россияне следят за весом и артериальным давлением. И только 1% опрошенных признался, что совсем не обращает внимание на самочувствие. Главными условиями здоровья назвали правильное питание, физическую активность и качественный сон.