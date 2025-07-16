Россияне рассказали, как заботятся о своем здоровье

Около 48% россиян регулярно уделяют внимание здоровью, а еще 32% делают это время от времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного соцсетями «Одноклассники» и VK.
Еще 13% опрошенных редко заботятся о самочувствии, а 7% — не заботятся вовсе. Чаще всего респонденты избегают вредных привычек и следят за питанием — таких оказалось больше половины. Кроме того, многие регулярно занимаются спортом, соблюдают режим сна, проходят профилактические медосмотры и пьют витамины и БАДы.
Из интернета подробности о здоровом образе жизни узнают до 70% опрошенных. Из них 43% смотрят контент от блогеров и экспертов в этой сфере в социальных сетях.
Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина рассказала, как семейные отношения влияют на здоровье человека.
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