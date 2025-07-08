Специалист Минздрава Драпкина рассказала о преимуществах семейной жизни для здоровья

В День семьи, любви и верности главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина поделилась с Life.ru наблюдениями о том, как семейные отношения влияют на здоровье человека.

«Семья — это фундамент, на котором строится здоровье человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье закладываются привычки, которые в дальнейшем определяют наше отношение к собственному здоровью», — отметила эксперт.

Драпкина подчеркнула, что в семье формируются модели поведения, которые могут повлиять на здоровье детей в будущем. Если в семье принято вести недостаточно активный образ жизни или злоупотреблять фастфудом и переработанными продуктами, то эти привычки могут передаться детям.

Современная профилактическая медицина ставит перед собой задачу повышения осведомленности семей о важности здорового образа жизни. Профилактика — это не разовая акция, а образ жизни, который начинается с детства и остается важной составляющей на каждом этапе жизни. Семья сопровождает человека на всех этих этапах, обеспечивая базу для долгой и счастливой здоровой жизни, заключила врач.