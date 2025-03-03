Россияне пожаловались на массовые случаи заболевания лихорадкой денге в Таиланде

Российские туристы пожаловались на массовые случаи заражения лихорадкой денге после поездок в Таиланд. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Очаги заражения, по его информации, зафиксировали в Бангкоке и на островах Самуи и Панган.

Одна из пострадавших туристок рассказала, что заболевание у нее диагностировали после укуса комара — насекомые активизировались после сильных дождей на тайском острове Панган. По ее словам, от них не спасают даже репелленты и фумигаторы.

Врачи местной больницы рекомендовали туристке из Москвы пить парацетамол и ежедневно проверять уровень тромбоцитов в крови, чтобы не допустить внутреннего кровотечения.

Россияне, которые заразились лихорадкой после путешествия на соседнем острове Самуи, сообщили, что основные переносчики болезни — азиатские тигровые комары — неоднократно встречались в их гостиницах и отелях. После их укусов туристы стали жаловаться на высокую температуру, жажду, тошноту и сыпь на теле. Перенесшие лихорадку в легкой форме пациентки рассказали о сильном выпадении волос после выздоровления.

Об увеличении количества пациентов, у которых диагностировали денге, сообщили и власти Вьетнама. Они опубликовали экстренное предупреждение о росте случаев инфицирования, которое из-за дождей началось раньше обычного. Сейчас в Хошимине зафиксировали в два раза больше подхвативших лихорадку пациентов, чем в прошлом году — около четырех тысяч человек.

Ранее стало известно об эпидемии лихорадки денге на острове Бали. Болезнь подхватили несколько десятков туристов из России. В пресс-службе Роспотребнадзоре подчеркнули, что взяли сообщения о заболевших россиянах под контроль.