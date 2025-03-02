Десятки россиян подхватили опасную лихорадку на популярном курорте

Всего с начала января в Индонезии выявили более шести тысяч случаев этого заболевания. Смертельно опасная инфекция передается от комаров. Местные власти обрабатывают дома специальными средствами от насекомых, но ситуация только ухудшается.

Российские туристы рассказали, что течение болезни проходит крайне тяжело. Сначала воспаляется место укуса, после чего распухают и отнимаются ноги. Также заболевшие жалуются на боли в животе, изменение цвета кожи и галлюцинации, симптомы сопровождаются сильной жаждой.

В пресс-службе Роспотребнадзоре подчеркнули, что взяли сообщения о заболевших россиянах под контроль. Риск заноса лихорадки денге в Россию остается высоким, однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции: условий для циркуляции возбудителя в популяции комаров — переносчиков болезни попросту нет.

Ранее россиян предупредили об опасности антибиотиков при вирусных инфекциях.