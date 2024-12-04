Россияне отдали миллионы рублей за неработающее лекарство от рака

Сотни страдающих от рака россиян поверили рекламе зарегистрированной в Башкирии компании «Живая Земля» и закупили у нее лекарств на 99 миллионов рублей. Не прошедший клинические испытания препарат ухудшил состояние пациентов. Пострадавшие обратились за помощью к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, фирма продавала одну ампулу своего «препарата от онкозаболеваний» под названием «Пептид Т-1» за 10 тысяч рублей. При этом продавцы отмечали, что для месячного курса необходимо не менее трех или четырех уколов. Для создания большего ажиотажа в своих объявлениях представители компании отмечали, что поставки ограничены.

По данным Shot, за покупку больших партий лекарства «Живая Земля» обещала скидки, поэтому пациенты тратили на покупку сотни тысяч рублей. Кроме того, фирма объявила о наборе желающих для проведения испытаний «Пептида Т-1». Авторы написали, что всего на такое лечение согласились 50 человек. Но уколы эффекта не дали, а только ухудшили состояние больных.

На официальном сайте компании «Живая Земля» препарата «Пептид Т-1» нет. Близкий к фирме источник заявил 360.ru, что в данный момент его продажи приостановили, потому что идет закупка производственной линии. Но когда ее установят, неизвестно.

Бывшая сотрудница компании «Живая Земля» в комментарии 360.ru отметила, что препарат «Пептид Т-1» появился уже после ее ухода. До этого фирма работала легально и торговала только официально зарегистрированными косметическими средствами и напитками.

Ранее терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин призвал россиян не принимать биологически активные добавки без предварительной консультации с врачом. Он пояснил, что бесконтрольное употребление может негативно сказаться на работе почек и печени.