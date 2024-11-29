Терапевт Кондрахин: бесконтрольный прием БАДов может сказаться на печени и почках

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин призвал принимать биологически активные добавки только по назначению врача. В противном случае есть риск столкнуться с неприятными последствиями, отметил эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По словам медика, злоупотребление БАДами может обернуться перегрузкой выделительной системы. Результатом станет негативное воздействие на почки и печень.

«Нельзя принимать БАДы вместо медикаментов и убеждать себя в том, что они помогут вылечить болезнь. Человек теряет время, не получая лечения, и может от этого очень сильно пострадать», — заявил Кондрахин.

Эксперт отметил, что перед покупкой стоит обратиться за рекомендацией к доктору. Посетить специалиста необходимо и при появлении побочных эффектов, добавил MK.Ru.