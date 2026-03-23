Россияне могут сделать 7 скринингов для выявления рака

Россиянам в рамках ОМС доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

«В программу диспансеризации, помимо базовых обследований, включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике», — сообщил Каприн.

Онколог отметил, что важно не ждать симптомов, а использовать эту возможность для выявления рака на ранней стадии. Он напомнил, что после 40 лет диспансеризацию рекомендуется проходить ежегодно.

Современные методы обследования позволяют обнаружить опухоль на начальной стадии, когда лечение наиболее эффективно и шансы на выздоровление значительно выше, рассказала врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП Нигина Арушанова.