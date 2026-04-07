Россиянам старше 40 лет напомнили о важном скрининге

Академик Драпкина: россиянам старше 40 лет предложили тесты на семь видов рака

Россияне старше 40 лет в рамках диспансеризации могут бесплатно пройти скрининг на семь видов рака. Об этом «Российской газете» рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России академик РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, диспансеризация давно перестала быть формальностью и в ряде случаев может спасти жизнь. Программа ОМС в России для граждан старше 40 лет включает обследования, которые помогают выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Например, для диагностики рака толстой кишки пациентам назначают анализ кала на скрытую кровь, а при показаниях — колоноскопию.

Женщинам в рамках диспансеризации проводят маммографию и берут мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки. Мужчинам назначают тест на ПСА для раннего обнаружения рака простаты.

Кроме онкоскрининга, в программу включили проверки на сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Пациентам измеряют давление, оценивают липидный спектр, делают электрокардиограмму, определяют сердечно-сосудистый риск и уровень глюкозы в крови.

«Опасаться стоит не диагноза, а незнания о болезни», — резюмировала Драпкина.

Она добавила, что работающие россияне имеют право на оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, а многие поликлиники принимают пациентов по вечерам и в субботу.

Ранее разработанные в России вакцины от рака вошли в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Благодаря этому россияне смогут получать такое лечение по полису ОМС.