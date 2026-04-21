«Донора отбирают через сложную процедуру». Как пересадить почку по ОМС?

Процедуры по трансплантации почек включили в систему обязательного медицинского страхования. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в комментарии 360.ru заявил, что такое решение поможет пациентам, которые регулярно проходят процедуру гемодиализа из-за терминальной стадии почечной недостаточности.

Он подчеркнул, что раньше операции по пересадке почки проводили только платно за очень большие деньги, что доступно не каждому пациенту.

«Когда развилась терминальная стадия почечной недостаточности и прописали гемодиализ, они сразу вставали в очередь на трансплантацию», — пояснил Хухрев.

Врач добавил, что ожидание органа может занять достаточно долгое время, потому что необходим совместимый донор, чью почку организм пациента не отторгнет при пересадке.

«Поэтому поиск занимает определенное время. Есть типирование ткани почки, чтобы понять, кто может подойти. Донора отбирают через сложную процедуру иммуногистохимической совместимости. Это достаточно серьезный процесс», — добавил Хухрев.

Собеседник 360.ru добавил, что встать в очередь за почкой можно после посещения нефролога в поликлинике. Оттуда специалист отправит на дополнительное обследование в межрайонную больницу, где пациент получит путевую карту. После этого его автоматически включат в очередь банка органов.