Россиянам развенчали главные мифы о здоровье сердца. Что надо знать?

Среди россиян распространен миф, что отказ от курения не спасет от инфаркта. Однако эта привычка увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 70 раз, заявил Life хирург высшей категории Дмитрий Некрасов.

По его словам, после отказа от курения организм постепенно начинает восстанавливаться, особенно если сочетать это с правильным питанием и физической активностью.

«Чем дольше человек курил, тем больше на восстановление потребуется времени, но оно возможно. Важно сочетать отказ от курения с правильным питанием, физической активностью и, при необходимости, медикаментозной поддержкой», — сказал врач.

Некрасов добавил, что также есть заблуждение, что лишний вес якобы не влияет на сердце. Хотя на самом деле каждый лишний килограмм сверх индекса массы повышает нагрузку на главный орган.

«У мужчин женщин риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 10%, у женщин — на 8%», — сказал хирург.

Самый опасный миф заключается в якобы защите алкоголем от болезней сердца. Хотя на самом деле крепкие напитки ухудшают состояние органа из-за токсинов, влияющих на сосуды.

«Для сердца лучше подходят обычные напитки: негазированная вода, кофе или чай в умеренных количествах», — заключил Некрасов.

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