Врач Виталий Холдин развеял 3 популярных мифа о наркотиках

Мифы, связанные с наркотиками, опасно влияют на молодежь. В этом убежден главный нарколог Московской области Виталий Холдин, который опроверг популярные заблуждения.

«Мы понимаем, почему вокруг наркотиков ходит столько мифов. Дело в том, что основная категория потребителей, на которых рассчитывают наркодельцы, — это молодежь. А молодые люди склонны верить тому, что находят в интернете, они много времени проводят в соцсетях и не проверяют информацию, которую там встречают», — говорит специалист.

Одно из популярных заблуждений гласит, что есть «легкие», а есть «тяжелые» наркотики. Холдин подчеркнул, что такой классификации не существует, все психоактивные вещества опасны.

«От одного раза ничего не будет» — еще один распространенный миф. На самом деле зависимость может возникнуть даже после первого употребления.

Мнение, что наркотики развивают творческие способности человека также ложно. Виталий Холдин объяснил, что измененное состояние сознания является лишь результатом интоксикации и поражения мозга. Такое состояние быстрее приведет к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств.

В филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера готовы оказать всю необходимую помощь тем, кто попал в зависимость от психоактивных веществ.