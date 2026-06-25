Россиянам разъяснили, как подавленные эмоции могут влиять на организм

Психосоматолог Елена Вершинина рассказала Life.ru , что ощущение кома в горле может быть связано с подавленными эмоциями и сильными переживаниями.

По словам специалиста, обида, страх, разочарование и другие сложные чувства могут вызывать напряжение в организме. Чтобы от него избавиться, человеку нужно дать своим эмоциям выход, например, через слезы.

Многие с детства привыкли скрывать свои переживания и подавлять эмоции, потому что их научили, что плакать — это стыдно. Из-за этого взрослые люди часто не позволяют себе открыто выражать негативные чувства, считая это слабостью.

Вершинина отметила, что некоторые люди годами живут в состоянии внутреннего напряжения и могут испытывать физический дискомфорт, включая ощущение кома в горле. Это может быть связано с тяжелыми жизненными событиями, такими как развод или утрата близкого человека.

Однако эксперт подчеркнула, что подобный симптом не всегда имеет психологическую природу. Ощущение кома в горле может быть связано с заболеваниями щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта и другими нарушениями здоровья. Поэтому при появлении такого симптома важно сначала пройти медицинское обследование и исключить возможные заболевания.

Если врачи не находят физиологических причин проблемы, стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Вершинина советует честно задать себе вопрос: «Какую боль я не разрешаю себе прожить?» Если самостоятельно справиться сложно, помочь могут разговор с близким человеком, работа со специалистом или ведение дневника эмоций.