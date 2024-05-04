Россиянам рассказали, в каких случаях витамин К опасен для человека | 360°

Здоровье 04 мая 2024, 04:55 Россиянам рассказали, в каких случаях витамин К опасен для человека Диетолог Макиша: витамин К в ряде случаев может привести к образованию тромбов Freepik

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Витамин К полезен для организма, но в ряде случаев может привести к образованию тромбов. Об опасности этого витамина «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Марина Макиша.

Витамин К регулирует две важные функции организма — процесс свертываемости крови и обмен кальция в организме.

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«Это важный механизм, который предотвращает опасные состояния при ранах, порезах и травмах. <…> Витамин К принимает важное участие в регуляции обмена кальция и помогает транспортировать его в те отделы нашего тела, где он должен быть», — пояснила диетолог.

При нехватке витамина К кальций откладывается на стенках сосудов, что приводит к кальцинозу. Однако витамин К противопоказан людям с повышенным риском тромбозов, а также людям с заболеваниями, связанными со свертываемостью крови.

Витамин К содержится в петрушке. Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал этот продукт самым полезным для здоровья.