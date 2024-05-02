Диетолог Бобровский назвал петрушку самой полезной зеленью | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 18:04 Диетолог Бобровский назвал петрушку самой полезной зеленью

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Петрушка считается самой полезной для здоровья. Этот вид зелени обладает огромным количеством витамина C, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский, сообщил сайт Infox.ru.

По словам специалиста, также в петрушке содержится большое количество клетчатки и антиоксидантов. Полезным для здоровья будет и шпинат, богатый питательными веществами и витаминами A, B и K.

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Кроме того, в рацион стоит включить базилик и укроп. В целом зелень снижает уровень холестерина в крови и улучшает качество питательной ценности, отметил Бобровский.