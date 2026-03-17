Россиянам рассказали, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

Для поддержания здоровья человеку достаточно заниматься спортом три раза в неделю по 30–40 минут. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на форуме «Здоровое общество» .

«Три тренировки в неделю, 30-40 минут. Не каждый день, не марафон — просто три фиксированных слота», — сообщили в презентации.

Значение имеет не только сам факт тренировок, но и общая физическая активность в течение дня. Например, можно чаще пользоваться лестницей, ходить пешком и делать небольшие разминки на работе — хотя бы раз в час.

Отдельно обратили внимание на то, что у большинства людей есть возможность выделить время на спорт: в среднем россияне проводят более четырех часов в день за экранами гаджетов, поэтому найти 30–40 минут для физической активности вполне реально.

Согласно результатам исследования, проведенного соцсетями «Одноклассники» и VK, около 48% россиян регулярно уделяют внимание здоровью, а еще 32% делают это время от времени.