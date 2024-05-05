Россиянам рассказали, сколько колбасы и сливочного масла лучше есть в день | 360°

05 мая 2024, 14:08
Россиянам рассказали, сколько колбасы и сливочного масла лучше есть в день
Диетолог Чухачева: ограничить себя в колбасе и сливочном масле стоит каждому
Насыщенные жиры, содержащиеся в животных продуктах, стоит с осторожностью потреблять каждому человеку вне зависимости от состояния здоровья. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Ольга Чухачева.
Она отметила, что у организма нет потребности в потреблении насыщенных жиров. Кроме того, получить их недостаток очень сложно: они могут вырабатываться внутри сами.
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«Насыщенные жиры — один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям <…> до 10% от суточной калорийности рациона. Это кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец», — пояснила она.
Диетолог посоветовала выбирать постные сорта мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи. А продуктов высокой степени переработки — колбас, сладостей, десертов — лучше избегать.
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