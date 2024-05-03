Врач Павлова посоветовала не есть глазированную верхушку кулича | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 16:41 Врач Павлова посоветовала не есть глазированную верхушку кулича

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В глазированной верхушке пасхального кулича содержится большое количество сахара. От ее употребления лучше отказаться, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с Life.

По словам специалиста, вместо вредной глазури верхушку можно украсить сухофруктами или свежими ягодами. За раз рекомендуется есть не более одного кусочка кулича, в противном случае могут возникнуть проблемы с желудком.

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Кроме того, Павлова посоветовала есть куличи вместе с яйцами. Это замедлит повышение глюкозы в крови, сообщила газета «Взгляд».