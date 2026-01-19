Россиянам рассказали, почему опасно принимать просроченные лекарства

Россиянам следует проверять домашние аптечки, убирая из них лекарственные препараты с истекшим сроком годности, так как их уже опасно принимать. Об этом рассказала завкафедрой фармакологии и клинической фармакологии Красноярского ГМУ Минздрава России Ольга Веселова, которую процитировал министерский телеграм-канал .

По ее словам, лекарства безопасны и эффективны, если их правильно хранить и соблюдать сроки годности. Некоторые антибиотики при долгом хранении могут вызвать повреждение почек. Например, привести к развитию потенциально смертельного синдрома Фанкони.

Веселова добавила, что для ряда препаратов, в частности, глазных капель, действуют два срока — до вскрытия и после.

Также запрещено принимать лекарства, если повреждена упаковка или изменился их вид и консистенция. Важно ознакомиться с инструкцией к тому или иному препарату.

«Просроченное лекарство принимать категорически нельзя, может проявиться его токсический эффект», — предупредила Веселова.

Она добавила, что аналогичные правила касаются лечебных травяных сборов, лечебной косметики и космецевтики.

Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказывал, что просроченные лекарства лучше измельчить и смешать с непищевыми отходами перед тем, как выбросить. Лучше всего их сдавать в специализированные пункты приема.