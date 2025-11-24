Юрист Султанов напомнил о санитарных рисках выбрасывания лекарств в мусорку

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал в беседе с RT , как правильно утилизировать просроченные лекарства.

По словам эксперта, у физических лиц прямого запрета на выбрасывание медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет, однако такие действия нежелательны из-за возможных экологических и санитарных рисков.

«Действующие вещества могут сохранять активность, что создает экологические и санитарные риски», — пояснил специалист.

Он посоветовал обезвреживать препараты перед выбросом: измельчать, смешивать с непищевыми отходами и плотно запечатывать. Также можно сдавать их в специализированные пункты приема, которые работают в ряде регионов.