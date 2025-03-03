Россиянам рассказали, почему нельзя много пить перед сном

Чрезмерное потребление жидкости перед сном способно нарушить сон и вызвать отеки, особенно у людей заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Она пояснила, что из-за употребления большого объема жидкости люди могут часть вставать ночью в туалет. Это нарушает структуру сна, поэтому на следующий день они чувствуют себя усталыми.

«У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм», — уточнила Тен.

Врач добавила, что умеренное питье позволит избежать обезвоживания ночью, если человек спит в сухом или жарком помещении. При этом некоторым людям употребление небольшого количества воды помогает расслабиться перед сном.

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