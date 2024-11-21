Диетолог Мухина: качественный сон, спорт и контроль калорий помогут не набрать лишний вес зимой

Многие люди отмечают, что в зимний период их чаще тянет на употребление высококалорийной пищи. Это может привести к избыточной массе тела. О том, как сохранить фигуру зимой, рассказала «Москве 24» диетолог Марият Мухина.

Врач отметила, что прежде всего нужно контролировать количество потребляемых калорий. Рассчитать свою норму по возрасту и полу можно по формуле основного обмена. Важно пить достаточное количество воды, желательно теплой. Ежедневная норма для женщин — 30 миллилитров на килограмм веса.

Кроме того, необходимо обеспечить себе качественный сон. Его продолжительность должна составлять не менее семи-восьми часов.

Для профилактики набора веса необходимо заниматься спортом не менее двух раз в неделю. Это могут быть занятия в спортзале, катание на коньках, лыжах и другие виды зимней активности, резюмировала Мухина.