Россиянам рассказали, почему детям нельзя есть мед

Детям до года противопоказано есть мед, потому что он может привести к ботулизму. Об этом кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил в комментарии изданию Lenta.ru .

«С медом надо быть аккуратными. Есть очень распространенные аллергии, в том числе перекрестные аллергии — пыльцевые. То есть мед — это очень аллергенный продукт», — сказал он.

Крючков напомнил, что мед является богатым сахарами продуктом, в первую очередь фруктозой, и это очень вредно.

Мед противопоказан детям до года из-за опасности заражения особым ботулизмом. Все дело в спорах клостридии, которые могут развить инфекцию у неокрепшего организма.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что больным сахарным диабетом лучше отказаться от меда, чтобы не спровоцировать развитие жирового организма.