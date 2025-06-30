Врачи из Люберец спасли ребенка с ожогами от борщевика

В Московский областной центр охраны материнства и детства доставили 10-летнюю девочку. Ее перевели из Сергиево-Посадской больницы из-за сильных ожогов от борщевика на спине, груди, лице и руках. Врачам в Люберцах удалось спасти девочку от пересадки кожи.

По словам мамы, ребенок хотел привести в порядок дачный участок. Девочка отправилась в заросли борщевика и принялась срезать опасное растение ножницами.

Первые три дня ее ничего не беспокоило, а потом на теле появились волдыри, начали неметь конечности. Родители поспешили обратиться за помощью.

После необходимых обследований у ребенка диагностировали фотодерматоз и химические ожоги второй и третьей степеней. Врачи пояснили, что сок борщевика под воздействием солнечного излучения превращается в агрессивную щелочь. Она очень опасна для кожи.

«Мы использовали современные методы консервативного лечения, включающие антибактериальную терапию, перевязки с использованием специальных ранозаживляющих препаратов и физиотерапевтические процедуры. Особое внимание уделялось поддержанию водно-электролитного баланса и профилактике рубцовых деформаций», — рассказал лечащий врач пациентки Юрий Проходцов.

Благодаря правильно подобранному лечению девочку спасли от пересадки кожи. Сейчас ее готовят к выписке.

Врачи МОЦОМД напомнили о мерах предосторожности с борщевиком. Важно избегать зарослей растения, а в случае попадания сока на кожу необходимо сразу же промыть пораженный участок водой с мылом и обратиться к врачу. Это поможет предотвратить тяжелые последствия.