Россиянам рассказали о возможности получить бесплатные лекарства

Ветераны СВО, инвалиды и дети из многодетных семей могут получить лекарства бесплатно или купить их с 50%-ной скидкой. Об этом сообщила «РИА Новости» член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.

Она объяснила, что льготы распространяются на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот список регулярно пополняют новыми наименованиями, сейчас в него входят более 800 лекарств.

По словам Стенякиной, половину лекарственных средств из перечня ЖНВЛП производят в России, а к 2030 году их доля должна вырасти до 90%. Этому поспособствует нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья».

Депутат отметила, что льготных категорий достаточно много, в их числе: инвалиды I и II групп, дети до трех лет, ветераны СВО, жены погибших военнослужащих и участники ВОВ. Бесплатные лекарства также положены пациентам, у которых диагностировали определенные заболевания.

Полный список тех, кто может получать лекарства бесплатно, можно изучить в приложении № 1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890.

С марта тяжелобольным россиянам начали выдавать бесплатно еще 18 новых жизненно важных препаратов для лечения заболеваний от рака до диабета.