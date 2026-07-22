Россиянам рассказали о сроках старения мозга

ФМБА: первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет

Исследования показали, что первые признаки старения человеческого мозга проявляются уже в 40 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

«Вопрос о том, когда начинает стареть мозг, не имеет ответа — процесс протекает постепенно, с различным течением у разных людей. Существуют исследования, которые указывают, что признаки деградации мозговых тканей могут появляться к 40 годам», — отметили в ФМБА.

В агентстве добавили, что из-за нейронной инсулинорезистентности мозг усваивает глюкозу хуже, что нарушает его работу.

«Безусловно, мозг стареет запрограммировано, как и остальные системы организма. Мозгу нужен режим — периоды отдыха в сочетании с познанием нового», — заключили в агентстве.

Ранее ученый Валерий Литвинов заявил о сокращение объема мозга после 50 лет.