Ученый Литвинов указал на сокращение объема мозга после 50 лет
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов заявил, что после 50 лет объем мозга уменьшается примерно на 2–3% за каждое десятилетие. Об этом написало Ura.ru.
По словам эксперта, сокращение объема происходит не столько из-за массовой гибели нейронов, сколько из-за уменьшения их размера. Отростки нейронов укорачиваются, а количество связей между ними снижается. Кроме того, с возрастом начинают страдать вспомогательные клетки мозга.