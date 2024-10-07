Россиянам рассказали о способе прожить до 120 лет

Мурашко заявил о генетических возможностях человека прожить до 120 лет

Человек обладает генетическими возможностями увеличить продолжительность жизни до 120 лет. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он пояснил, что для этого необходимо соблюдать определенные установки и наблюдаться у медиков для профилактики различных заболеваний.

«Генетически это заложено у человека», — так Мурашко ответил на вопрос о возможностях прожить до 120 лет.

Министр добавил, что большую часть возрастных болезней можно предотвратить, если соблюдать принципы здорового образа жизни.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам старше 50 лет пересмотреть свой привычный рацион и включить в него морскую рыбу, злаки, зелень и хлеб из цельнозерновой муки.

Она пояснила, что в этом возрасте у организма происходит перестройка, связанная с замедлением обмена веществ и обострением хронических заболеваний. Перечисленные продукты, если не остановят старение, то помогут пережить все изменения с меньшим ущербом.