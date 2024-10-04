Диетолог Соломатина посоветовала после 50 лет есть больше рыбы и зелени

После 50 лет у людей происходят необратимые изменения, которые замедляют обмен веществ и функционирование некоторых органов. В это время также увеличивается риск обострения хронических заболеваний рассказала врач-нутрициолог и диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что состояние здоровья можно улучшить благодаря правильно подобранному питанию. По ее словам, чтобы предотвратить возникновение болезней, необходимо заниматься их профилактикой. Это подразумевает сокращение потребления сладостей, газированных напитков с сахаром, мяса и продуктов с вредными маслами.

Для «омоложения» организма Соломатина рекомендовала употреблять морепродукты, морскую рыбу, кисломолочную продукцию, злаки, овсянку, хлеб из цельнозерновой муки и макароны из твердых сортов пшеницы.

Важным также является прием витаминных комплексов. Люди пожилого возраста должны добавлять свежие фрукты, овощи и травы в свой рацион. Из трав подойдут базилик, петрушка и щавель. Тем не менее, не стоит переусердствовать с клетчаткой, так как это может ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, добавила «Свободная пресса».