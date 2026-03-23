Россиянам рассказали о скринингах для выявления рака, доступных по ОМС

Каприн: россияне могут по ОМС пройти 7 скринингов для выявления рака

В рамках диспансеризации россияне могут пройти семь скринингов для выявления наиболее распространенных видов рака. Об этом РИА «Новости» сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Такого опыта нет ни в одной стране мира. Более того, все обследования доступны бесплатно в районной поликлинике», — заявил он.

Главный онколог напомнил, что в течение многих лет в России действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний. В возрасте с 18 до 39 лет диспансеризацию проводят раз в три года, после 40 лет — каждый год.

Таблицы повозрастного обследования опубликованы на сайтах Минздрава, профильных центров и поликлиник. Каприн призвал не дожидаться симптомов, а использовать доступные возможности для сохранения здоровья.

