Россиянам рассказали о профилактике иерсиниоза

Для профилактики иерсиниоза употреблять мясные, молочные и рыбные продукты нужно только после тщательной термической обработки, в холодильнике держать готовые и сырые продукты отдельно друг от друга, не допускать хранения фруктов и овощей нового и старого урожая совместно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что иерсиниоз — острое инфекционное заболевание, причиной которого становится бактерия Yersinia enterocolitica. Инкубационный период около 1–6 дней, ведущий путь передачи — пищевой, а механизм передачи заболевания — фекально-оральный.

В Роспотребнадзоре добавили, что иерсинии длительно выживают в воде и почве, а также в различных продуктах питания — в молочных и мясных продуктах, на фруктах и овощах, кондитерских изделиях. Они активно размножаются в овощехранилищах, на складах и в холодильниках при температуре около 4–6 градусов.

