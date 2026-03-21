Россиянам рассказали о правильном питании при гастрите

Врачи рекомендуют страдающим от гастрита пациентам переходить на рациональное питание, но не назначают строгую диету. Об этом РИА «Новости» рассказала гастроэнтеролог клиники «СОВА», кандидат медицинских наук Анна Попова.

Она отметила, что еда не может стать причиной гастрита или язвы. По ее словам, откровенно вредных продуктов не существует.

«Для пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ подойдет рациональное питание, как и для здорового человека, но с поправкой на свои ощущения», — добавила специалист.

Врач уточнила, что гастроэнтерологические заболевания характерны для определенного сезона. Чаще всего неприятные ощущения в животе возникают у людей весной и осенью, когда организм ярче реагирует в том числе на привычные продукты.

