Министерство здравоохранения и социального обеспечения США выпустило новые рекомендации по питанию в виде пирамиды, призывая американцев отказаться от ультраобработанной пищи и сахара в пользу натуральных продуктов. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила нюансы новых правил, сообщила Общественная Служба Новостей .

Новые рекомендации предполагают увеличение потребления животного белка, в том числе красного мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Также одобряются жирные молочные продукты, сливочное масло и другие насыщенные жиры.

«Многочисленные исследования доказывают связь между красным мясом, цельными молочными продуктами и увеличением рисков развития основных хронических заболеваний. В данном случае стоит обратить внимание на качество белка», — отметила врач.

Она также подчеркнула, что растительные белки, такие как бобовые, соя, орехи и крупы, имеют высокую питательную ценность, но слабо представлены в пирамиде питания.