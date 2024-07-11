Россиянам рассказали о пользе шоколада

Врач Шахвеледов: потребление шоколада снижает риск заболеваний сердца

Употребление шоколада с высоким содержанием какао может стимулировать выработку «гормонов счастья», а также снизить риск заболеваний сердца. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов.

Он подчеркнул, что лакомство приносит пользу только в том случае, если его есть в небольших количествах. Врач также предупредил, что в молочном и белом шоколаде содержится много сахара, и его потребление приводит к набору веса и может спровоцировать диабет.

Ранее профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета «Росбиотех» Лариса Рысева сообщила, что шоколад является сильным аллергеном. По ее словам, в этом продукте после обжарки остаются химические вещества.

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