Профессор Рысева: для некоторых людей шоколад является сильным аллергеном из-за содержания химических веществ

Профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета «Росбиотех» Лариса Рысева в беседе с Life рассказала, что советский шоколад был безопаснее и вкуснее современного.

Дело в том, что во времена Советского Союза производители лакомства очень четко соблюдали ГОСТы, учитывая все технологические процессы, тогда как сейчас они были сокращены ради экономии.

«В советское время горький десертный шоколад коншировали не менее 72 часов, сегодня бизнесу это невыгодно. Экономия сказывается на продукте», — пояснила Рысева.

Кроме того, для некоторых людей шоколад является сильным аллергеном, поскольку после обжарки в нем остаются химические вещества, добавила профессор.