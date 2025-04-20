Россиянам рассказали о полезном для сердечно-сосудистой системы продукте

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, полезно пить гранатовый сок, он благотворно влияет на организм. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Рекомендуют гранатовый сок при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за высокого содержания витамина К и магния», — рассказала Сухорукова.

Гранатовый сок рекомендуется пить и в случае анемии, небольшими порциями каждый день в течение длительного времени. Однако в период обострения заболеваний ЖКТ от сока стоит отказаться, так как он содержит много фруктовых кислот, которые могут раздражать стенки желудка. Людям с повышенной кислотностью желудка употреблять гранаты стоит только после консультации с врачом.

«Важно также учесть, что в гранатовом соке содержится около 15% полезных веществ по сравнению с плодами и в нем много сахара. <…> От цельных зерен пользы гораздо больше», — добавила Сухорукова.

Гранат также может вызвать головные боли из-за содержания дубильных веществ. Лидером по содержанию таких соединений медик назвал красную фасоль.