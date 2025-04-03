Врач Быстров: красная фасоль и гранат могут спровоцировать головную боль

Доцент кафедры индустрии общественного питания и врач Дмитрий Быстров рассказал о пище, которая может спровоцировать головную боль. Подобный эффект оказывают продукты с дубильными веществами (танинами), отметил эксперт в беседе с Life .

Лидером по содержанию таких соединений медик назвал красную фасоль. Он также выделил ревень и тыкву. По словам врача, дубильные вещества есть в чае, соке и вине.

«Еще танины есть в гранате, яблоках, грушах, айве, черноплодной рябине», — предупредил специалист.

Быстров посоветовал проявлять осторожность с клюквой, ежевикой, вишней и виноградом. Норма потребления этих продуктов в день не должна превышать 400 граммов, добавила «Свободная пресса».