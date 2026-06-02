Россиянам рассказали о первых признаках РПП

Диетолог Русакова: навязчивые мысли о весе могут быть первыми признаками РПП

Постоянные мысли о весе, еде и калориях могут быть первыми признаками расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом 360.ru сообщила кандидат медицинских наук, диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Дарьи Русакова.

Во вторник, 2 июня, отмечается Международный день борьбы с РПП.

По словам эксперта, чаще всего с РПП сталкиваются подростки, молодые женщины и люди, ощущающие на себе давление социума по поводу внешнего вида и идеалов стройности.

«Первые признаки расстройства — это навязчивые мысли о весе, о еде, о калориях, о придерживании строгих диет, жестких правил, <…> скрытное поедание пищи, чувство вины после приема любой пищи», — рассказала эксперт.

