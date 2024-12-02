Россиянам рассказали о неочевидном признаке варикоза

Расширенные выступающие вены считают признаком варикозной болезни. Об этом заявила врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова в беседе с РИА «Новости» .

«Расширенные вены — это зачастую основной симптом начинающейся варикозной болезни. Обнаружить варикозные узлы чаще всего можно на внутренней поверхности голеней или бедер», — объяснила она.

По словам специалиста, варикозная болезнь сопровождается распирающей болью в ногах и икрах, ощущением жара в конечностях. Пациенты часто страдают от судорог и отеков.

При этом рельефные вены могут встречаться у тех, кто много занимается физическими упражнениями и трудом. Например, у спортсменов или грузчиков. Такая особенность не опасна.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что боль, отеки и холод в конечностях характерны для пациентов с артериальным тромбозом. Этот недуг характеризуется изменением кожных покровов и похолоданием рук и ног.