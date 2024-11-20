Врач Кондрахин рассказал, что боль и холод в конечностях могут указывать на тромбоз

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с kp.ru перечислил признаки, которые могут указывать на тромбоз. К основным он отнес боль, отеки и холод в конечностях.

Обычно боль характерна для артериального тромбоза, ее даже можно сравнить с болью, полученной от удара кинжалом, сказал медик. Венозный тромбоз, в большей степени, характеризуется изменением кожных покровов и похолоданием конечностей.

Кондрахин уточнил, что и артериальный, и венозный тромбоз опасны для жизни. Людям с варикозом он рекомендовал ежегодно проходить ультразвуковое исследование вен и каждый день носить давящее компрессионное белье.