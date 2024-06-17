Россиянам рассказали о чудо-диете для похудения на 10 килограммов в месяц

Телеканал «Домашний»: на гиполипидемической диете можно сбросить 10 кг в месяц

Желающим похудеть диетологи рекомендовали применять гиполипидемическую диету, она позволит сбросить до 10 килограммов в месяц. Об этом написали на сайте телеканала «Домашний» .

Основным принципом этого метода похудения является уменьшения суточной калорийности рациона на 30%. Питаться нужно небольшими порциями пять-шесть раз в день. Это позволяет исключить голодный позыв.

В рационе должна быть рыба, нежирное мясо, обезжиренный творог и каши. Также можно есть много огурцов, брокколи, цукини, помидоров и редиса. Исключить нужно цельное молоко, твердый сыр, сливки, йогурты, мороженое, яйца и сладости.

Важно включать в рацион сезонные овощи, лучше, если они будут зеленого цвета, считает терапевт Тимур Асанов.